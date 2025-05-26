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Ночная атака рф на Одесскую область: пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

В результате ночной атаки российских войск на Одесскую область пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги в Великодолинском.

Ночная атака рф на Одесскую область: пострадал ребенок

В результате очередной ночной атаки российских войск на Одесскую область ударными беспилотниками пострадал ребенок, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

В Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики оказали помощь на месте

- сообщил Кипер.

рф ночью снова атаковала Одесскую область: показали последствия26.05.25, 08:58 • 1520 просмотров

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