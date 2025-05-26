Ночная атака рф на Одесскую область: пострадал ребенок

В результате очередной ночной атаки российских войск на Одесскую область ударными беспилотниками пострадал ребенок, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

В Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики оказали помощь на месте - сообщил Кипер.

рф ночью снова атаковала Одесскую область: показали последствия