Ночная атака рф на Одесскую область: пострадал ребенок
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских войск на Одесскую область пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги в Великодолинском.
В результате очередной ночной атаки российских войск на Одесскую область ударными беспилотниками пострадал ребенок, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
В Великодолинском в результате вражеской атаки пострадал 14-летний парень. Подросток получил резаные ранения ноги. Медики оказали помощь на месте
рф ночью снова атаковала Одесскую область: показали последствия26.05.25, 08:58 • 1520 просмотров