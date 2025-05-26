Нічна атака рф на Одещину: постраждала дитина
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських військ на Одеську область постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги у Великодолинському.
Внаслідок чергової нічної атаки російських військ на Одеську область ударними безпілотниками постраждала дитина, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
У Великодолинському внаслідок ворожої атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги. Медики надали допомогу на місці
рф уночі знову атакувала Одещину: показали наслідки26.05.25, 08:58 • 1810 переглядiв