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Массированная атака на Киевщину: силы ПВО сбили дроны и ракеты, есть поврежденные дома

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Ночью враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. ПВО сбила 15 дронов, но в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов: выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.

Массированная атака на Киевщину: силы ПВО сбили дроны и ракеты, есть поврежденные дома

В ночь на 1 июня российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты

- говорится в сообщении. 

По его словам, силы противовоздушной обороны эффективно сработали, в том числе подразделения Сил беспилотных систем "Чисте небо", которые перехватили 15 вражеских дронов. Работа по выявлению и уничтожению воздушных целей продолжается. По информации, пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. 

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены посады и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь

-отметил Калашник.

Председатель Киевской ОВА подчеркнул, что сейчас оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий и документированию повреждений. Воздушная тревога продолжается — жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним 

Ранее сообщалось, что в ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам.  

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКиевская область
Киевская область
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