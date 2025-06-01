Массированная атака на Киевщину: силы ПВО сбили дроны и ракеты, есть поврежденные дома

В ночь на 1 июня российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

Ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты - говорится в сообщении.

По его словам, силы противовоздушной обороны эффективно сработали, в том числе подразделения Сил беспилотных систем "Чисте небо", которые перехватили 15 вражеских дронов. Работа по выявлению и уничтожению воздушных целей продолжается. По информации, пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены посады и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь -отметил Калашник.

Председатель Киевской ОВА подчеркнул, что сейчас оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий и документированию повреждений. Воздушная тревога продолжается — жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним

Ранее сообщалось, что в ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам.