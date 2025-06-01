Массированная атака на Киевщину: силы ПВО сбили дроны и ракеты, есть поврежденные дома
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Киевщину дронами и ракетами. ПВО сбила 15 дронов, но в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов: выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.
В ночь на 1 июня российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Киевскую область, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
Ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Он все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты
По его словам, силы противовоздушной обороны эффективно сработали, в том числе подразделения Сил беспилотных систем "Чисте небо", которые перехватили 15 вражеских дронов. Работа по выявлению и уничтожению воздушных целей продолжается. По информации, пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены посады и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь
Председатель Киевской ОВА подчеркнул, что сейчас оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий и документированию повреждений. Воздушная тревога продолжается — жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения опасности.
Напомним
Ранее сообщалось, что в ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам.