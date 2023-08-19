F-16 был в Украине, мы проводили учения - командующий Воздушных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Истребитель западного образца F-16 уже был в Украине. Украинское командование проводили испытания для дальнейшего применения самолетов на фронте. Об этом заявил в субботу командующий Воздушных сил Николай Олещук в эфире телемарафона, сообщает УНН.
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“Самолет F-16 он был в Украине, он садился на наших аэродромах. мы проводили совместное обучение с пилотами F-16 и у нас есть опыт эксплуатации самолета”, - заявил Олещук.
Он опроверг слухи о слабой передней стенке самолета, из-за чего F-16 не способен будет садиться на аэродром. По словам Николая Олещука, никаких проблем с посадкой и взлетом истребителей в Украине не будет. К тому же, Украина готовит всю необходимую инфраструктуру для этого.
"Мы занимаемся подготовкой наших взлетно-посадочных полос, проводим реконструкцию, улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру, строим новые защитные сооружения. С момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем принять их в Украине", — рассказал командующий Воздушных сил.
Напомним
Соединенные Штаты дали "зеленый свет" для Нидерландов и Дании по поставкам истребителей F-16 для Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.