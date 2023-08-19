Один украинский самолет одновременно атакуют до 9 российских - Олещук
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. Один украинский самолет одновременно атакуют до 9 российских. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук. По его словам, враг обстреливает украинские самолеты как с земли, так и воздуха, передает УНН.
Цитата
«Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от 5 до 9 самолетов разных типов (вражеских - ред.). Обстрелы идут как с земли, так и воздуха», – сообщил командующий Воздушных сил.
Олещук добавил, что наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника.
Напомним, в эфире телемарафона "Единые новости" Олещук также сообщил, что для украинских военных основная угроза в отношении авиации противника – это самолет типа Су-35. Чтобы его уничтожить, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: F-16 был в Украине, мы проводили учения - командующий Воздушных сил