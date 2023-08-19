В Черном море один подводный ракетоноситель рф, снаряженный четырьмя "Калибрами" - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. Силы обороны Юга отчитались об оперативной обстановке 19 августа по состоянию на 23.00. По их данным, активности стратегической авиации не фиксируется, однако россия вывела в Черное море один ракетоноситель с боезапасом 4 крылатые ракеты типа «Калибр», передает УНН.
Детали
Отмечается, что тактическая авиация к этому времени уже налетала свое, однако может активизироваться ближе к рассвету по прифронтовым областям.
Пусков ударных БпЛА типа Shahed-136 в южном направлении не отмечено.
В Черном море на боевом дежурстве находится один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".
Уровень ракетной опасности оценивается как высокий.
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«Но без излишней паники, с пониманием и осознанием положения дел. При сигнале тревоги - безопасность превыше всего. Может быть слышно нашу работу, но мы тренируемся, чтобы быть всегда наготове», — говорится в сообщении.
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