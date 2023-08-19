В Черном море один подводный ракетоноситель рф, снаряженный четырьмя "Калибрами" - Силы обороны Юга

Детали

Отмечается, что тактическая авиация к этому времени уже налетала свое, однако может активизироваться ближе к рассвету по прифронтовым областям.

Пусков ударных БпЛА типа Shahed-136 в южном направлении не отмечено.

В Черном море на боевом дежурстве находится один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами".

Уровень ракетной опасности оценивается как высокий.

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«Но без излишней паники, с пониманием и осознанием положения дел. При сигнале тревоги - безопасность превыше всего. Может быть слышно нашу работу, но мы тренируемся, чтобы быть всегда наготове», — говорится в сообщении.

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