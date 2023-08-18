Міністр оборони Болгарії припустив зіткнення між НАТО і росією в Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв закликав росію не вдаватися до ескалації на Чорному морі, але не виключив зіткнення між НАТО та росією в цьому регіоні. Про це пише видання Novinite, передає УНН.
Цитата
«Ми не можемо виключати зіткнення між НАТО і Росією в Чорному морі , але ми прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, в тому числі шляхом розширення зони контролю», — сказав Тодор Тагарєв .
Деталі
Тагарєв зазначив, що від України залежить, коли закінчиться війна, і головною умовою для цього є відновлення контролю над усіма її територіями.
Водночас за словами Тагарева, він "не сприймає серйозно" заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той нібито "зможе зупинити війну за 24 години".
Нагадаємо, Туреччина прокоментувала інцидент у Чорному мору, що стався 13 липня, коли російський флот відкрив попереджувальний вогонь на наказав суховантажному судну "Сукру Окан" зупинитися для огляду.
Зокрема російській стороні направлено попередження про необхідність уникати подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: російські кораблі у Чорному морі перебувають у стані тривожного очікування "малюка”- Гуменюк