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Министр обороны Болгарии допустил столкновение между НАТО и россией в Черном море

Министр обороны Болгарии допустил столкновение между НАТО и россией в Черном море

Киев • УНН

 • 928370 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев призвал россию не прибегать к эскалации на Черном море, но не исключил столкновения между НАТО и россией в этом регионе. Об этом пишет издание Novinite, передает УНН.

Цитата

«Мы не можем исключать столкновения между НАТО и россией в Черном море, но мы стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий самой россии. россия постоянно провоцирует НАТО, в том числе путем расширения зоны контроля», — сказал Тодор Тагарев.

Детали

Тагарев отметил, что от Украины зависит, когда закончится война, и главным условием для этого является восстановление контроля над всеми ее территориями.

В то же время по словам Тагарева, он "не воспринимает серьезно" заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы "сможет остановить войну за 24 часа".

Напомним, Турция прокомментировала инцидент в Черном море, произошедший 13 июля, когда российский флот открыл предупредительный огонь и приказал сухогрузу "Сукру Окан" остановиться для осмотра.

В частности российской стороне направлено предупреждение о необходимости избегать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море.

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