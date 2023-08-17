Туреччина зробила заяву на провокативні дії росії у Чорному морі щодо суховантажу "Сукру Окан"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Туреччина прокоментувала інцидент у Чорному мору, що стався 13 липня, коли російський флот відкрив попереджувальний вогонь на наказав суховантажному судну "Сукру Окан" зупинитися для огляду. Заяву зробив Центр боротьби з дезінформацією Туреччини у соцмережі Х, передає УНН.
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"російській стороні направлено попередження про необхідність уникати подібних спроб ескалації напруженості в Чорному морі. Це сталося у зв'язку з інцидентом у міжнародних водах Чорного моря, в якому брало участь вантажне судно", — йдеться у повідомленні.
Контекст
13 липня екіпаж корабля чорноморського флоту рф «василь биков» обстріляв цивільний сухогруз «Сукра Окан» під прапором Палау, який прямував до українського порту Ізмаїл.
МЗС України рішуче засудило провокативні дії російської федерації, які мали місце 13 серпня в Чорному морі, вказавши, що вмс рф грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.