Турция сделала заявление на провокационные действия россии в Черном море в отношении сухогруза "Сукру Окан"

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"российской стороне направлено предупреждение о необходимости избегать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море. Это произошло в связи с инцидентом в международных водах Черного моря, в котором участвовало грузовое судно", — говорится в сообщении.

Контекст

13 июля экипаж корабля черноморского флота рф «василь быков» обстрелял гражданский сухогруз «сукра Окан» под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил.

МИД Украины решительно осудило провокационные действия российской федерации, которые имели место 13 августа в Черном море, указав, что вмс рф грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.

