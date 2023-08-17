Турция сделала заявление на провокационные действия россии в Черном море в отношении сухогруза "Сукру Окан"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Турция прокомментировала инцидент в Черном море, произошедший 13 июля, когда российский флот открыл предупредительный огонь на приказ сухогрузу "Сукру Окан" остановиться для осмотра. Заявление сделал Центр по борьбе с дезинформацией Турции в соцсети Х, передает УНН.
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"российской стороне направлено предупреждение о необходимости избегать подобных попыток эскалации напряженности в Черном море. Это произошло в связи с инцидентом в международных водах Черного моря, в котором участвовало грузовое судно", — говорится в сообщении.
Контекст
13 июля экипаж корабля черноморского флота рф «василь быков» обстрелял гражданский сухогруз «сукра Окан» под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил.
МИД Украины решительно осудило провокационные действия российской федерации, которые имели место 13 августа в Черном море, указав, что вмс рф грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.