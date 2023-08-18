російські кораблі у Чорному морі перебувають у стані тривожного очікування "малюка”- Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кораблі чорноморського флоту росії наразі перебувають у стані “тривожного очікування” і намагаються ховатись за цивільними суднами, повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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“Я як жінка, дійсно можу порівняти стан чорноморського флоту тим, що в Україні називають при надії, тому що вони в типажному очікуванні „малюка“ нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить і вони намагаються ховатись за будь-якими іншими способами, тобто за цивільними судами”, — сказала речниця.
Вона додала, що зараз корабельне угруповування чорноморського флоту розосереджено вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до новоросійська.
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“Ховаються вони за районом огляду суден, який вони створили штучно, для того, щоб була така буферна зона загородження. У своїх пунктах базування вони також розтягнули бонові загородження, побоюючись і непокоячись за те, що може бути тривожно. Ракетоносіїв на чергуванні немає. Очевидно, вони в пунктах базування і споряджаються для виходу на рубежі пусків”, — повідомила Гуменюк."
Нагадаємо
Станом на ранок четверга, 17 серпня, ворожі ракетоносії не виходили на бойове чергування у Чорне море.