російські кораблі у Чорному морі перебувають у стані тривожного очікування "малюка”- Гуменюк

Цитата

“Я як жінка, дійсно можу порівняти стан чорноморського флоту тим, що в Україні називають при надії, тому що вони в типажному очікуванні „малюка“ нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить і вони намагаються ховатись за будь-якими іншими способами, тобто за цивільними судами”, — сказала речниця.

Вона додала, що зараз корабельне угруповування чорноморського флоту розосереджено вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до новоросійська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В СБУ показали, як виглядають українські надводні дрони

“Ховаються вони за районом огляду суден, який вони створили штучно, для того, щоб була така буферна зона загородження. У своїх пунктах базування вони також розтягнули бонові загородження, побоюючись і непокоячись за те, що може бути тривожно. Ракетоносіїв на чергуванні немає. Очевидно, вони в пунктах базування і споряджаються для виходу на рубежі пусків”, — повідомила Гуменюк."

Нагадаємо

Станом на ранок четверга, 17 серпня, ворожі ракетоносії не виходили на бойове чергування у Чорне море.