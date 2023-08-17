У Чорному морі відсутні ворожі ракетоносії - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Станом на ранок четверга ворожі ракетоносії не виходили на бойове чергування у Чорне море. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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"Корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів. Море штормить, воно на нашому боці.
Ракетоносіїв на бойову чергуванні не знаходиться, але ми знаємо, що напівспоряджений “Макаров” знаходиться у пункті базування і готовий до застосування", - зазначила Гуменюк.
Також речниця Сил оборони Півдня зазначила, що підводні човни рф у Чорномуготові до виходу. За її словами, 2-3 години їм достатньо, щоб зайняти пускові рубежі
Нагадаємо
У вівторок на бойове чергування у Чорне море ворожа армія повернула бойовий фрегат "Адмірал Макаров" з загальним залпом до восьми ракет типу "Калібр”.