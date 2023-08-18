российские корабли в Черном море находятся в состоянии тревожного ожидания "малыша" - Гуменюк

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“Я как женщина, действительно могу сравнить состояние черноморского флота с тем, что в Украине называют при надежде, потому что они в типажном ожидании „малыша“ нервничают, у них перепады настроения, их укачивает и немножко тошнит и они пытаются прятаться за любыми другими способами, то есть за гражданскими судами”, — сказала спикер.

Она добавила, что сейчас корабельная группировка черноморского флота рассредоточена вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска.

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“Прячутся они за районом обзора судов, который они создали искусственно, для того, чтобы была такая буферная зона заграждения. В своих пунктах базирования они также растянули боновые заграждения, опасаясь и беспокоясь за то, что может быть тревожно. Ракетоносителей на дежурстве нет. Очевидно, они в пунктах базирования и снаряжаются для выхода на рубежи пусков”, — сообщила Гуменюк."

Напомним

По состоянию на утро четверга, 17 августа, вражеские ракетоносители не выходили на боевое дежурство в Черное море.