В небе над Николаевщиной ПВО сбила вражеский дрон "Мерлин" - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Беспилотная разведка врага была активна этой ночью, один беспилотник оперативно-тактического уровня типа Мерлин был уничтожен над Николаевщиной. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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Она отметила, что уровень ракетной угрозы высокий, россияне вывели в море подводный ракетоноситель.
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"Сейчас на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей, один подводный с 4 ракетами "Калибр" готовый и снаряженный для пуска по территории Украины. Поэтому уровень угрозы оцениваем как высокий, хотя тактическая и стратегическая авиация этой ночью не была активна", - отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Напомним
Накануне Силы обороны Юга отчитались, что россия вывела в Черное море один ракетоноситель с боезапасом 4 крылатые ракеты типа «Калибр».
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