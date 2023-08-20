росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Ввечері ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його даними, також пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 2 лінії електропередачі.
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«Ніч, на щастя, минула тихо. І в районі, і загалом на Дніпропетровщині», — написав Лисак.
Нагадємо, упродовж суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 248 вибухів.
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