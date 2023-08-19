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росіяни нанесли авіаудари з гелікоптерів по прикордонню Сумщини

росіяни нанесли авіаудари з гелікоптерів по прикордонню Сумщини

Київ • УНН

 • 604928 перегляди

КИЇВ.19 серпня. УНН. Упродовж суботи росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 248 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації Сумщини, передає УНН.

Деталі

По Великописарівській громаді ворог здійснив гранатометний обстріл із АГС-17 (47 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

По Краснопільській громаді були мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл із реактивної системи залпового вогню (15 вибухів), гранатометний обстріл з АГС-17 (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи).

По Хотінській громаді здійснено авіаудари з гелікоптера – пуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. За результатом одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство, відбулось загорання приватного будинку.

По Білопільській громаді зафіксовано авіаудар з гелікоптера, випущено 3 некеровані авіаційні ракети НАР, гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріли з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді росіяни скинули 8 мін.

По Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Нагадаємо

У ніч на 19 серпня окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини. 

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