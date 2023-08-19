россияне нанесли авиаудары с вертолетов по пограничью Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. В течение субботы россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 248 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Хотинская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации Сумщины, передает УНН.
Детали
По Великописаревской громаде враг совершил гранатометный обстрел из АГС-17 (47 взрывов) и артиллерийский обстрел (8 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
По Краснопольской громаде были минометные обстрелы (19 взрывов), обстрел из реактивной системы залпового огня (15 взрывов), гранатометный обстрел из АГС-17 (58 взрывов) и из САУ (13 взрывов).
По Середино-Будской громаде враг бил из минометов (4 взрыва).
По Хотинской громаде осуществлены авиаудары с вертолета – пуск 17 неуправляемых авиационных ракет НАР. В результате одного из обстрелов повреждено частное домохозяйство, произошло возгорание частного дома.
По Белопольской громаде зафиксирован авиаудар с вертолета, выпущено 3 неуправляемые авиационные ракеты НАР, гранатометный обстрел из АГС (13 взрывов), обстрелы из минометов (26 взрывов) и артиллерии (16 взрывов).
По Зноб-Новгородской громаде россияне сбросили 8 мин.
По Шалигинской общине осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).
Напомним
В ночь на 19 августа оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Сумщины.
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