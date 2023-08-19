Уночі окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У ніч на суботу, 19 серпня, російські війська чотири рази обстріляли прикордоння Сумщини. Було чути три вибухи. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Про це повідомили УНН в Сумській обласній військовій адміністрації.
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Зазначається, що обстрілів із мінометів та стрілецької зброї зазнали Білопільська та Шалигинська громади
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«Уночі росіяни здійснили 4 обстріли (3 вибухи) по прикордонних територіях Сумщини. Обстрілів зазнали Білопільська та Шалигинська громади. Застосовувалися міномети та стрілецька зброя», — йдеться у повідомленні.
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Додамо
Упродовж 18 серпня ворог обстріляв Сумщину 22 рази, були пошкоджені агросклади, АЗС та приватний будинок.