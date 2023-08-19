Ночью оккупанты четыре раза обстреляли приграничье Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В ночь на субботу, 19 августа, российские войска четыре раза обстреляли приграничье Сумщины. Было слышно три взрыва. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили УНН в Сумской областной военной администрации.
Детали
Отмечается, что обстрелам из минометов и стрелкового оружия подверглись Белопольская и Шалыгинская громады
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«Ночью россияне совершили 4 обстрела (3 взрыва) по приграничным территориям Сумщины. Обстрелам подверглись Белопольская и Шалыгинская общины. Применялись минометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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Добавим
В течение 18 августа враг обстрелял Сумскую область 22 раза, были повреждены агросклады, АЗС и частный дом.