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Ворог обстріляв Сумщину 22 рази, пошкоджені агросклади, АЗС та приватний будинок

Ворог обстріляв Сумщину 22 рази, пошкоджені агросклади, АЗС та приватний будинок

Київ • УНН

 • 627730 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські окупанти упродовж п’ятниці 22 рази обстріляли прикордоння Сумщини. Там зафіксовано 124 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Зокрема у Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (13 вибухи) та обстріли з артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, автокран, 2 автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар, лінію електропередачі.

По території Білопільської громади здійснено обстріли з міномета (6 вибухів).

У Хотінській громаді росіяни скинули 16 мін, унаслідок одного з обстрілів пошкоджено 1 приватне домоволодіння.

У Великописарівській громаді здійснено обстріл з артилерії (8 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (9 вибухів). В результаті обстрілу зруйновано склади агропідприємства.

У Шалигинській громада ворог здійснив мінометний обстріл (7 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).

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У Есманській громаді зафіксовано гранатометний обстріл з АГС (10 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).

У Миколаївській сільській громаді росіяни скинули 13 мін.

По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).

Нагадаємо

Увечері 18 серпня російські військові обстріляли Херсон, через що одна людина загинула та двоє дістали поранення.

17 серпня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 244 вибухів.

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