Враг обстрелял Сумскую область 22 раза, повреждены агросклады, АЗС и частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские оккупанты в течение пятницы 22 раза обстреляли приграничье Сумщины. Там зафиксировано 124 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.
Детали
В частности в Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден 1 частный дом, автокран, 2 автомобиля, складские помещения, АЗС, ангар, линия электропередачи.
По территории Белопольской громады осуществлены обстрелы из миномета (6 взрывов).
В Хотинской громаде россияне сбросили 16 мин, в результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домовладение.
В Великописаревской громаде осуществлен обстрел из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).
По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела разрушены склады агропредприятия.
В Шалыгинской громаде враг совершил минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
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В Эсманской громаде зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (10 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).
В Николаевской сельской общине россияне сбросили 13 мин.
По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из минометов (4 взрыва).
Напомним
Вечером 18 августа российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.
17 августа россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва.