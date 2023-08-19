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Враг обстрелял Сумскую область 22 раза, повреждены агросклады, АЗС и частный дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские оккупанты в течение пятницы 22 раза обстреляли приграничье Сумщины. Там зафиксировано 124 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Николаевская, Великописаревская, Зноб-Новгородская общины. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

В частности в Середино-Будской громаде были минометные обстрелы (13 взрывов) и обстрелы из артиллерии. В результате одного из артобстрелов поврежден 1 частный дом, автокран, 2 автомобиля, складские помещения, АЗС, ангар, линия электропередачи.

По территории Белопольской громады осуществлены обстрелы из миномета (6 взрывов).

В Хотинской громаде россияне сбросили 16 мин, в результате одного из обстрелов повреждено 1 частное домовладение.

В Великописаревской громаде осуществлен обстрел из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).

По Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (9 взрывов). В результате обстрела разрушены склады агропредприятия.

В Шалыгинской громаде враг совершил минометный обстрел (7 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).

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В Эсманской громаде зафиксирован гранатометный обстрел из АГС (10 взрывов) и минометный обстрел (4 взрыва).

В Николаевской сельской общине россияне сбросили 13 мин.

По Зноб-Новгородской громаде враг ударил из минометов (4 взрыва).

Напомним

Вечером 18 августа российские военные обстреляли Херсон, из-за чего один человек погиб и двое получили ранения.

17 августа россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 244 взрыва.

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