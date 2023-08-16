Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 31 раз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Протягом середи росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 244 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Білопільська, Шалигинська, Юнаківська, Миколаївська громади.
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- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи)
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- Миропільська громада: зафіксовано мінометний обстріл (43 вибухи).
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- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (37 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів було вбито коня.
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- Білопільська громада: здійснено гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріли.
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- Шалигинська громада: 27 мін скинув ворог на територію громади.
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- Юнаківська громада: був гранатометний обстріл (20 вибухів).
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- Миколаївська сільська громада: здійснено обстріл з танку (15 вибухів).
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Нагадаємо
Російські окупанти впродовж дня здійснили 26 обстрілів прикордоння. Рашисти скинули 12 мін на територію Есманської громади, у Миколаївській сільській громаді пошкоджено 1 приватне домогосподарство.