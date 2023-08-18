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Росіяни обстріляли Херсон: 1 людина загинула та 2 поранені

Росіяни обстріляли Херсон: 1 людина загинула та 2 поранені

Київ • УНН

 • 914532 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські військові надвечір обстріляли Херсон, через що одна людина загинула та двоє дістали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі, пише УНН.

Цитата

“Окупанти вбили літнього херсонця. .... Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік. Також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. Їм на місці надана необхідна медична допомога”, — розповів про жертв збройної агресії росіян Прокудін.

Деталі

Загарбники б’ють по обласному центру Херсонщини регулярно. Під удари потрапляють помешкання цивільних. Вечірня атака 18 серпня по Херсону не виключення. За даними Олександра Прокудіна ворог вкотре поцілив у житловий сектор міста.

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Додатково

У регіоні п’ятниця теж не минула без ворожих атак. По обіді загарбники скинули з дрона вибухівку на Берислав, та обстріляли з мінометів селище Вірівка Тягинської громади. Через ці обстріли постраждали мирні мешканці.

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