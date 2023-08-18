Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсонщину, двоє людей отримали поранення

Цитата

«Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу приватного будинку у м. Берислав. Ураження ніг отримали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці», - йдеться у повідомлені у Telegram.

Чоловіків доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

Доповнення

Також 18 серпня близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівки у Тягинській громаді Херсонської області. Поранення отримала неповнолітня дівчина.