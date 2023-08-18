Окупанти скинули вибухівку з дрона на Херсонщину, двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Армія рф у п'ятницю в обід скинула вибухівку з дрона у місті Берислав Херсонської області. Вона вибухнула поблизу приватного будинку, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«Близько 14:00 окупанти скинули вибухівку з дрона поблизу приватного будинку у м. Берислав. Ураження ніг отримали двоє місцевих мешканців, які перебували на вулиці», - йдеться у повідомлені у Telegram.
Чоловіків доставили у лікарню для надання медичної допомоги.
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Також 18 серпня близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівки у Тягинській громаді Херсонської області. Поранення отримала неповнолітня дівчина.