Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщину, два человека получили ранения

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«Около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи частного дома в г. Берислав. Поражения ног получили двое местных жителей, которые находились на улице», - говорится в сообщении в Telegram.

Мужчин доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Также 18 августа около 11:00 российские войска обстреляли село Вировки в Тягинской громаде Херсонской области. Ранения получила несовершеннолетняя девушка.