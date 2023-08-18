Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсонщину, два человека получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Армия рф в пятницу в обед сбросила взрывчатку с дрона в городе Берислав Херсонской области. Она взорвалась вблизи частного дома, два человека получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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«Около 14:00 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона вблизи частного дома в г. Берислав. Поражения ног получили двое местных жителей, которые находились на улице», - говорится в сообщении в Telegram.
Мужчин доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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Также 18 августа около 11:00 российские войска обстреляли село Вировки в Тягинской громаде Херсонской области. Ранения получила несовершеннолетняя девушка.