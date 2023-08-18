росіяни обстріляли селище на Херсонщині: поранена неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Армія рф у п'ятницю обстріляла селище Вірівка Тягинської громади Херсонської області, поранення отримала 17-річна дівчина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Через російський обстріл села Вірівка Тягинської громади постраждала неповнолітня. 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги”, — написав Прокудін у Telegram.
За його словами, лікарі надають їй необхідну допомогу.
Також внаслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено з десяток житлових будинків, зазначив очільник ОВА.
Доповнення
Російські війська за минулу добу обстріляли Херсонську область 48 разів, обійшлося без постраждалих.