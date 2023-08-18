Херсон та громаду росіяни атакували 9 разів, по області випустили 207 снарядів

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"За минулу добу противник здійснив 48 обстрілів, випустивши 207 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - зазначив Прокудін у Telegram.

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Як повідомили у Херсонській МВА, Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 9 разів, ворог використав для цього 48 снарядів. Ураження зафіксовані в Антонівці та Садовому. "Уночі противник здійснив мінометний обстріл по Антонівці", - вказали у МВА у Telegram.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - зауважив голова ОВА.

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