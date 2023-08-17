"Ведеться певна робота": Маляр про ситуацію на лівому березі Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області українські захисники виконували певні завдання, однак саме на цьому напрямку "робити акцент не варто". Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
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"Що стосується лівого берега (Херсонської області, - ред.) всі очікування зрозумілі. Але певні підрозділи мали певні завдання, які вони виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх", - зазначила вона.
Доповнення
Інститут вивчення війни у серпні заявив, що українські сили, ймовірно, здійснили обмежений рейд через річку Дніпро та висадилися на східному березі Херсонської області.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 9 серпня повідомила, що поки не підтверджується інформація, що Сили оборони здійснили рейд на лівий берег Херсонщини.
Нагадаємо
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вихід на лівий берег Дніпра у Херсонській області – це потрапляння під вогневе ураження російських окупантів, тому важливо витримати правильну логіку операції.