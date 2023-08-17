"Ведется определенная работа": Маляр о ситуации на левом берегу Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На временно оккупированном левом берегу Херсонской области украинские защитники выполняли определенные задачи, однако именно на этом направлении "делать акцент не стоит". Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
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"Что касается левого берега (Херсонской области, - ред.) все ожидания понятны. Но определенные подразделения имели определенные задачи, которые они выполнили. Ведется определенная работа, но не стоит акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия соприкосновения, временно оккупированные территории, мы ищем возможности вернуть их", - отметила она.
Дополнение
Институт изучения войны в августе заявил, что украинские силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области.
Заместитель министра обороны Анна Маляр 9 августа сообщила, что пока не подтверждается информация, что Силы обороны совершили рейд на левый берег Херсонщины.
Напомним
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что выход на левый берег Днепра в Херсонской области – это попадание под огневое поражение российских оккупантов, поэтому важно выдержать правильную логику операции.