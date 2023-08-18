Херсон и громаду россияне атаковали 9 раз, по области выпустили 207 снарядов

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"За минувшие сутки противник совершил 48 обстрелов, выпустив 207 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил Прокудин в Telegram.

Детали

Как сообщили в Херсонской ГВА, Херсонская городская территориальная громада за минувшие сутки была обстреляна 9 раз, враг использовал для этого 48 снарядов. Поражения зафиксированы в Антоновке и Садовом. "Ночью противник совершил минометный обстрел по Антоновке", - указали в ГВА в Telegram.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметил глава ОВА.

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