Херсон и громаду россияне атаковали 9 раз, по области выпустили 207 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 48 раз, обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 48 обстрелов, выпустив 207 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил Прокудин в Telegram.
Детали
Как сообщили в Херсонской ГВА, Херсонская городская территориальная громада за минувшие сутки была обстреляна 9 раз, враг использовал для этого 48 снарядов. Поражения зафиксированы в Антоновке и Садовом. "Ночью противник совершил минометный обстрел по Антоновке", - указали в ГВА в Telegram.
"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - отметил глава ОВА.
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