россияне обстреляли поселок на Херсонщине: ранена несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Армия рф в пятницу обстреляла поселок Вировка Тягинской общины Херсонской области, ранения получила 17-летняя девушка. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Из-за российского обстрела села Вировка Тягинской громады пострадала несовершеннолетняя. 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги”, — написал Прокудин в Telegram.
По его словам, врачи оказывают ей необходимую помощь.
Также в результате вражеского удара в населённом пункте повреждено с десяток жилых домов, отметил глава ОВА.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 48 раз, обошлось без пострадавших.