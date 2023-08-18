Россияне обстреляли Херсон: 1 человек погиб и 2 ранены

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“Оккупанты убили пожилого херсонца. .... Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина. Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь”, — рассказал о жертвах вооруженной агрессии россиян Прокудин.

Детали

Захватчики бьют по областному центру Херсонской области регулярно. Под удары попадают дома гражданских. Вечерняя атака 18 августа по Херсону не исключение. По данным Александра Прокудина враг в очередной раз обстрелял жилой сектор города.

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В регионе пятница тоже не прошла без вражеских атак. После обеда захватчики сбросили с дрона взрывчатку на Берислав, и обстреляли из минометов поселок Вировка Тягинской громады. Из-за этих обстрелов пострадали мирные жители.