Нові місця для утримання військовополонених створювати не потрібно - Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні немає потреби створювати нові місця для утримання російських військовополонених, адже обміни відбувають регулярно. Система ніколи не досягає свого максимуму для утримання. Про це журналісту УНН повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
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«Табір один, але військовополонені утримуються не лише в таборі. Вони тимчасово можуть розміщуватися по всій території країни у слідчих ізоляторах», - сказав Малюська.
За його словами, якщо це більш тривале утримання, то військовополонених перенаправляють у табір.
«У нас регулярно відбуваються обміни, система ніколи не досягає свого максимуму для утримання. Нам вистачає місць, тому немає необхідності створювати щось нове. Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується», - розповів Малюська.
Доповнення
Табір для російських військовополонених створили на заході Україні.
Торік уряд затвердив умови утримання військовополонених.