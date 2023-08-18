Нові місця для утримання військовополонених створювати не потрібно - Малюська

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«Табір один, але військовополонені утримуються не лише в таборі. Вони тимчасово можуть розміщуватися по всій території країни у слідчих ізоляторах», - сказав Малюська.

За його словами, якщо це більш тривале утримання, то військовополонених перенаправляють у табір.

«У нас регулярно відбуваються обміни, система ніколи не досягає свого максимуму для утримання. Нам вистачає місць, тому немає необхідності створювати щось нове. Завдяки обмінам кількість військовополонених природно зменшується», - розповів Малюська.

Доповнення

Табір для російських військовополонених створили на заході Україні.

Торік уряд затвердив умови утримання військовополонених.