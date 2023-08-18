Новые места для содержания военнопленных создавать не нужно - Малюська
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине нет необходимости создавать новые места для содержания российских военнопленных, ведь обмены происходят регулярно. Система никогда не достигает своего максимума для содержания. Об этом журналисту УНН сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
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«Лагерь один, но военнопленные содержатся не только в лагере. Они временно могут размещаться по всей территории страны в следственных изоляторах», - сказал Малюська.
По его словам, если это более длительное содержание, то военнопленных перенаправляют в лагерь.
«У нас регулярно происходят обмены, система никогда не достигает своего максимума для содержания. Нам хватает мест, поэтому нет необходимости создавать что-то новое. Благодаря обменам количество военнопленных естественно уменьшается», - рассказал Малюська.
Дополнение
Лагерь для российских военнопленных создали на западе Украины.
В прошлом году правительство утвердило условия содержания военнопленных.