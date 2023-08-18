Новые места для содержания военнопленных создавать не нужно - Малюська

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«Лагерь один, но военнопленные содержатся не только в лагере. Они временно могут размещаться по всей территории страны в следственных изоляторах», - сказал Малюська.

По его словам, если это более длительное содержание, то военнопленных перенаправляют в лагерь.

«У нас регулярно происходят обмены, система никогда не достигает своего максимума для содержания. Нам хватает мест, поэтому нет необходимости создавать что-то новое. Благодаря обменам количество военнопленных естественно уменьшается», - рассказал Малюська.

Дополнение

Лагерь для российских военнопленных создали на западе Украины.

В прошлом году правительство утвердило условия содержания военнопленных.