Уряд затвердив умови утримання військовополонених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні вніс зміни до порядку утримання військовополонених. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Внесено зміни до Порядкуу утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.
Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.
Доповнення
Як писав УНН, на Західній Україні створили табір для російських військовополонених.
Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного хреста.