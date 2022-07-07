Уряд затвердив умови утримання військовополонених

Деталі

Внесено зміни до Порядкуу утримання військовополонених. Зокрема, врегульовано питання приймання та обліку військовополонених, проведення їх обшуків та оглядів, відвідування таборів і дільниць для тримання військовополонених, надання військовополоненим права на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії.

Визначено порядок забезпечення участі військовополонених у слідчих та процесуальних діях, судовому розгляді.

Доповнення

Як писав УНН, на Західній Україні створили табір для російських військовополонених.

Полонені утримуються на належному рівні, відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами, а також мають повний доступ до Червоного хреста.