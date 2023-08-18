Зеленський анонсував важливі заходи для України на наступному тижні

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«Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів. Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів. Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу. Наша команда зараз працює особливо інтенсивно», — розповів Зеленський.

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Він уточнив, що триває інтенсивна робота із сусідами України в ЄС.

Зокрема до декларації Великої Сімки щодо безпекових гарантій Україні на сьогодні приєдналися вже 18 держав.

63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули миру. Президент наголосив на важливості того, що Формула миру поступово об’єднує світову більшість.

Доповнення

У п’ятницю президент провів селекторну нараду, де заслухав доповіді військових про ситуацію на передовій, а також доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Окремо заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів. Керівники за напрямками отримали відповідні завдання.

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