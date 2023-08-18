"Заходять важка техніка, артилерія, ППО": Зеленський заявив про реалізацію домовленостей з партнерами і анонсував ще новини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів ранкову "звірку годинників", за підсумками чого заявив про реалізацію домовленостей з партнерами - заходить важка техніка, артилерія, засоби ППО. Також обговорили ситуацію на фронті, інспекцію ВЛК, були й закриті доповіді СБУ та ГУР, зазначив Глава держави, пише УНН.
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"Щоденна ранкова «звірка годинників». Реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро", - зазначив Зеленський у соцмережах.
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Також, з його слів, обговорили ситуацію на фронті. "Оборонні та наступальні дії. Результати застосування дронів", - вказав Президент.
"Перебіг всеохопної інспекції ВЛК. А також робота СБУ щодо «воєнкомів» і колаборантів. Хороші результати", - відзначив Глава держави.
"Окремо - закриті доповіді СБУ та ГУР щодо їхніх спеціальних завдань. Робота триває", - розповів Зеленський.