"Заходят тяжелая техника, артиллерия, ПВО": Зеленский заявил о реализации договоренностей с партнерами и анонсировал еще новости
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел утреннюю "сверку часов", по итогам чего заявил о реализации договоренностей с партнерами - заходит тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Также обсудили ситуацию на фронте, инспекцию ВЛК, были и закрытые доклады СБУ и ГУР, отметил Глава государства, пишет УНН.
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"Ежедневная утренняя «сверка часов». Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами. Новости будут скоро", - отметил Зеленский в соцсетях.
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Также, по его словам, обсудили ситуацию на фронте. "Оборонительные и наступательные действия. Результаты применения дронов", - указал Президент.
"Ход всеобъемлющей инспекции ВЛК. А также работа СБУ по «военкомам» и коллаборационистам. Хорошие результаты", - отметил Глава государства.
"Отдельно - закрытые доклады СБУ и ГУР по их специальным задачам. Работа продолжается", - рассказал Зеленский.