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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал важные мероприятия для Украины на следующей неделе

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Следующая неделя – это время важных мероприятий для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения в пятницу, 18 августа, передает УНН.

Цитата

«Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов. Сегодня и на этой неделе именно такая задача – главная. Оружие наших воинов. Новые возможности нашей обороны. Новые пакеты поддержки наших партнеров. Мы делаем все, чтобы в канун Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее крепких государств мира. Наша команда сейчас работает особенно интенсивно», – рассказал Зеленский.

Подробности

Он уточнил, что идет интенсивная работа с соседями Украины в ЕС.

В частности, к декларации Большой Семерки относительно гарантий безопасности Украины на сегодняшний день присоединились уже 18 государств.

63 дипломатических миссии работают ради реализации пунктов Формулы мира. Президент отметил важность того, что Формула мира постепенно объединяет мировое большинство.

Дополнение

В пятницу президент провел селекторное совещание, где заслушал доклады военных о ситуации на передовой, а также доклады чиновников по поставкам оружия и боеприпасов. Отдельно заслушал доклад Пограничной службы, МИД, разведки по отношению к нашим гражданам – переселенцам, находящимся в разных странах, а также по визовым режимам. Руководители по направлениям получили соответствующие задачи.

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