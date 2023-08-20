россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Детали

По его данным, также повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередачи.

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«Ночь, к счастью, прошла тихо. И в районе, и в целом на Днепропетровщине», — написал Лысак.

Напомним, в течение субботы россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 248 взрывов.

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