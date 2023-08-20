Сили оборони України завдали 10 авіаударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян та 1 удар – по зенітно-ракетному комплексу ворога. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
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- 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
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- три пункти управління,
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- три засоби протиповітряної оборони противника.
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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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