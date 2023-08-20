Силы обороны Украины нанесли 10 авиаударов по врагу - Генштаб

Детали

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили:



6 артиллерийских средств на огневых позициях,



три пункта управления,



три средства противовоздушной обороны противника.



В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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