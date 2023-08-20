Силы обороны Украины нанесли 10 авиаударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян и 1 удар – по зенитно-ракетному комплексу врага. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили:
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- 6 артиллерийских средств на огневых позициях,
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- три пункта управления,
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- три средства противовоздушной обороны противника.
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В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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