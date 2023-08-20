Враг ночью обстрелял Очаков из артиллерии - Виталий Ким
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Ночью враг нанес артиллерийские удары по Очакову и Очаковской громаде, а также - по каналу Днепровско-Бугского лимана. По предварительным данным, без пострадавших. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Николаевском районе вчера, 19 августа, в 14:18, 16:22 и сегодня 20 августа, в 04:01 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины и канала Днепровско-Бугского лимана. Пострадавших нет.
Также вчера днем, 19 августа, в 15:10, 15:15, 15:29 и сегодня, 20 августа, в 04:18 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков и побережью Очаковской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, вечером враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями.
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