росіяни поранили одного жителя Донеччини за добу - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. російські війська за 19 серпня поранили одного жителя Донеччини — у Торецьку. Про це повідомив у неділю вранці голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 19 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Торецьку. Кожен воєнний злочинець буде покараний», — написав Керівник області,
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо
російські війська за 18 серпня поранили п’ятьох жителів Донецької області: чотирьох у Часовому Яру та одного – у Кураховому.
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