росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. російські війська за 18 серпня поранили п’ятьох жителів Донецької області: чотирьох у Часовому Яру та одного – у Кураховому. Про це повідомив у суботу вранці голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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«За 18 серпня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: 4 у Часовому Яру і 1 у Кураховому», — написав Кириленко у Telegram.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
російські окупанти упродовж 17 серпня вбили одного жителя Донеччини, ще двох поранили.
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