путін запропонував побудувати швидкісні залізниці з москви до Луганська та Донецька - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін запропонував побудувати швидкісні залізниці з москви до окупованих росією Донецька та Луганська. Про це УНН повідомляє з посиланням на телеканал Дождь.
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“Від москви до адлера протягнути (швидкісну дорогу — ред.) — це вже буде 10 годин, це зовсім інша історія для тих, хто їде відпочивати на південь. Безумовно, потрібно буде подумати про те, щоб підключити сюди Луганськ і Донецьк. Треба було б опрацювати це питання з урядом білорусі, я з президентом переговорю. Мінський напрямок дуже затребуваним був би”, — сказав путін.
Він додав, що росія і білорусь “хорошим темпом розвивають будівництво Союзної держави”.
путін закликав почати роботу над будівництвом швидкісних доріг і уточнив, що цю ідею вже обговорював із мером москви сергієм собяніним і головою правління “ощадбанку” германом грефом.
“Банки, безумовно, будуть підключатися до цієї роботи. Вони бачать тут хороші економічні та фінансові перспективи. Упевнений, що у нас все вийде”, — заявив путін.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що росія не має жодних реальних планів щодо відновлення тимчасово окупованих територій України.