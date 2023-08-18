путін запропонував побудувати швидкісні залізниці з москви до Луганська та Донецька - ЗМІ

Цитата

“Від москви до адлера протягнути (швидкісну дорогу — ред.) — це вже буде 10 годин, це зовсім інша історія для тих, хто їде відпочивати на південь. Безумовно, потрібно буде подумати про те, щоб підключити сюди Луганськ і Донецьк. Треба було б опрацювати це питання з урядом білорусі, я з президентом переговорю. Мінський напрямок дуже затребуваним був би”, — сказав путін.

Він додав, що росія і білорусь “хорошим темпом розвивають будівництво Союзної держави”.

путін закликав почати роботу над будівництвом швидкісних доріг і уточнив, що цю ідею вже обговорював із мером москви сергієм собяніним і головою правління “ощадбанку” германом грефом.

“Банки, безумовно, будуть підключатися до цієї роботи. Вони бачать тут хороші економічні та фінансові перспективи. Упевнений, що у нас все вийде”, — заявив путін.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що росія не має жодних реальних планів щодо відновлення тимчасово окупованих територій України.