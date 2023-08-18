путин предложил построить скоростные железные дороги из москвы в Луганск и Донецк - СМИ

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“От москвы до адлера протащить (скоростную дорогу — ред.) — это уже будет 10 часов, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда Луганск и Донецк. Надо было бы проработать этот вопрос с правительством беларуси, я с президентом переговорю. Минское направление очень востребовано было бы”, — сказал путин.

Он добавил, что россия и беларусь “хорошим темпом развивают строительство Союзного государства”.

путин призвал начать работу над строительством скоростных дорог и уточнил, что эту идею уже обсуждал с мэром москвы сергеем собяниным и председателем правления “сбербанка” германом грефом.

“Банки, безусловно, будут подключаться к этой работе. Они видят здесь хорошие экономические и финансовые перспективы. Уверен, что у нас все получится”, — заявил путин.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины.