россияне ранили пять жителей Донецкой области за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. российские войска за 18 августа ранили пять жителей Донецкой области: четырех в Часовом Яру и одного – в Курахово. Об этом сообщил в субботу утром председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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«За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донецкой облсти: 4 в Часовом Яру и 1 в Курахово», — написал Кириленко в Telegram.
Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
российские оккупанты в течение 17 августа убили одного жителя Донецкой области, еще двоих ранили.
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