россияне ранили пять жителей Донецкой области за сутки

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«За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донецкой облсти: 4 в Часовом Яру и 1 в Курахово», — написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

российские оккупанты в течение 17 августа убили одного жителя Донецкой области, еще двоих ранили.

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