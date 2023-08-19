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19:26 • 28320 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 81917 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 103044 просмотра

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13 марта, 13:40 • 103641 просмотра

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россияне ранили пять жителей Донецкой области за сутки

россияне ранили пять жителей Донецкой области за сутки

Киев • УНН

 • 524739 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. российские войска за 18 августа ранили пять жителей Донецкой области: четырех в Часовом Яру и одного – в Курахово. Об этом сообщил в субботу утром председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

«За 18 августа россияне ранили 5 жителей Донецкой облсти: 4 в Часовом Яру и 1 в Курахово», — написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение 

российские оккупанты в течение 17 августа убили одного жителя Донецкой области, еще двоих ранили. 

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