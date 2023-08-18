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росіяни на Донеччині вбили ще одного жителя, поранили двох - ОВА

росіяни на Донеччині вбили ще одного жителя, поранили двох - ОВА

Київ • УНН

 • 544898 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російській війська у Донецькій області за минулу добу вбили ще одного жителя Донецької області, двох поранили, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"За 17 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Богданівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1662 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4013.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 80 тисяч будинків зруйнували окупанти на Донеччині - ОВА

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