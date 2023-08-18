росіяни на Донеччині вбили ще одного жителя, поранили двох - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російській війська у Донецькій області за минулу добу вбили ще одного жителя Донецької області, двох поранили, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 17 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Богданівці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав Кириленко у Telegram.
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За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 1662 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4013.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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