россияне в Донецкой области убили еще одного жителя, ранили двух - ОВА

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"За 17 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Богдановке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1662 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4013.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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