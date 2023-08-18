россияне в Донецкой области убили еще одного жителя, ранили двух - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские войска в Донецкой области за минувшие сутки убили еще одного жителя Донецкой области, двоих ранили, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 17 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Богдановке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 1662 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4013.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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